Олег Буров сохранил пост мэра Риги

РИГА, 30 ноя - РИА Новости. Мэр Риги Олег Буров смог удержаться на своем посту, создав новую коалицию в Рижской думе, сообщили РИА Новости в думе.
Отставки мэра Риги добивались оппозиционные партии. Предыдущее внеочередное заседание об отставке Бурова 28 ноября не состоялось, так как на заседание не пришло большинство депутатов, и его перенесли на пятницу.
В Рижской думе - 60 депутатов. Бурову, чтобы удержаться у власти, необходимо было получить минимум 31 голос. В голосовании в ночь на субботу он получил как раз 31 голос, создав коалицию с партиями "Согласие", "Честь служить Риге", блоком "Риге" и независимым депутатом Байбой Брокой.
Ранее коалицию в Рижской думе создавали партии "Согласие" и "Честь служить Риге", но из "Согласия" вышли четыре депутата, организовав независимую фракцию. Таким образом, коалиция потеряла большинство.
Представитель партии "Честь служить Риге" Олег Буров возглавил Рижскую думу осенью 2019 года - после того, как занимавший пост столичного градоначальника в течение 10 лет Нил Ушаков ("Согласие") был отстранен от должности министром по делам регионального развития Юрисом Пуце. После этого Ушаков был избран депутатом Европарламента.
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