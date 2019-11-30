Олег Буров сохранил пост мэра Риги

В Рижской думе - 60 депутатов. Бурову, чтобы удержаться у власти, необходимо было получить минимум 31 голос. В голосовании в ночь на субботу он получил как раз 31 голос, создав коалицию с партиями "Согласие", "Честь служить Риге", блоком "Риге" и независимым депутатом Байбой Брокой.