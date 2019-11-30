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РИА Новости

Турникеты и валидаторы на МЦД-2 протестируют для работы без перебоев

17:39 30.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тестирование программного обеспечения для стабильной работы турникетов, валидаторов и автоматов, печатающих билеты, началось на МЦД-2 "Курско-Рижский", сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в субботу.
В компании напомнили, что сейчас турникеты и валидаторы временно отключены - станции МЦД работают в режиме открытых турникетов по 8 декабря включительно. Сейчас пассажир оплачивает только пересадку в метро по действующим тарифам Московского метрополитена.
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"На МЦД-2 "Курско-Рижский" начали проверять ПО для управления турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами. Наладка поможет обеспечить их стабильную работу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на МЦД-1 и МЦД-2 требуется проверить и наладить более 5 тысяч устройств. Помощь в проведении работ оказывает Московский метрополитен. Тестирование проводится как на действующей инфраструктуре, так и на специальных технических стендах.
"Программисты проверяют корректность работы программного обеспечения на конкретном валидаторе, читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Если возникают какие-то ошибки, они устраняются, и корректность работы вновь проверяется", - добавляется в сообщении.
Две линии диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", от Нахабино до Подольска — запустили в московском регионе 21 ноября. Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
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Московские центральные диаметры (МЦД)Центральная пригородная пассажирская компанияМоскваМосковский метрополитенОбщество
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