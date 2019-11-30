Турникеты и валидаторы на МЦД-2 протестируют для работы без перебоев

Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тестирование программного обеспечения для стабильной работы турникетов, валидаторов и автоматов, печатающих билеты, началось на МЦД-2 "Курско-Рижский", сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в субботу.

В компании напомнили, что сейчас турникеты и валидаторы временно отключены - станции МЦД работают в режиме открытых турникетов по 8 декабря включительно. Сейчас пассажир оплачивает только пересадку в метро по действующим тарифам Московского метрополитена

"На МЦД-2 "Курско-Рижский" начали проверять ПО для управления турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами. Наладка поможет обеспечить их стабильную работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на МЦД-1 и МЦД-2 требуется проверить и наладить более 5 тысяч устройств. Помощь в проведении работ оказывает Московский метрополитен. Тестирование проводится как на действующей инфраструктуре, так и на специальных технических стендах.

"Программисты проверяют корректность работы программного обеспечения на конкретном валидаторе, читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Если возникают какие-то ошибки, они устраняются, и корректность работы вновь проверяется", - добавляется в сообщении.