Полиция в Брюсселе не дала "желтым жилетам" пройти к зданию ЕК

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция в спецснаряжении взяла в кольцо участников акции "желтые жилеты" рядом со зданием ЕК в Брюсселе, вытеснив их основную часть в близлежащий парк, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции ранее прошли колонной по центру города и вышли к площади у здания ЕК, однако путь им преградили сотрудники полиции с щитами и дубинками.
17 ноября, 08:27Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестовУже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собралось более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.
"Желтые жилеты" попытались обойти препятствие по другой улице, однако их заблокировали и начали вытеснять в парк. Такое противостояние участников акции и полиции длилось порядка 15 минут и в итоге завершилось без столкновений.