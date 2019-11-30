Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T17:25+0300
https://ria.ru/20191130/1561784698.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155207/86/1552078632_0:350:3020:2048_1036x0_80_0_0_336f808883856c1894957c7d53171938.jpg
РИА Новости

Полиция в Брюсселе не дала "желтым жилетам" пройти к зданию ЕК

17:25 30.11.2019
263
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже.
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже.
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже.. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция в спецснаряжении взяла в кольцо участников акции "желтые жилеты" рядом со зданием ЕК в Брюсселе, вытеснив их основную часть в близлежащий парк, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции ранее прошли колонной по центру города и вышли к площади у здания ЕК, однако путь им преградили сотрудники полиции с щитами и дубинками.
Гнев и ярость Франции: ровно год «желтые жилеты» выходят на акцию протестов
17 ноября, 08:27
Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестовУже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собралось более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.
"Желтые жилеты" попытались обойти препятствие по другой улице, однако их заблокировали и начали вытеснять в парк. Такое противостояние участников акции и полиции длилось порядка 15 минут и в итоге завершилось без столкновений.
270029
Обсудить 1
Акции протеста в ПарижеБрюссельЕврокомиссияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста движения желтые жилеты в Брюсселе
В Брюсселе "желтые жилеты" прошли маршем к зданию Еврокомиссии
Общий вид Лондонского моста. 29 ноября 2019
Лондонский мост временно закроют в связи с расследованием инцидента
Последствия схода лавины
В Италии при сходе лавины погибли два человека
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
Арабский скакун
Сирийский путешественник едет в Москву, чтобы подарить Путину коня
Церковь на острове Санторини
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и Дмитрий Романюк, прославившийся тем, что, будучи студентом, бросил яйцо в бывшего президента Украины Виктора Януковича
Украинец, бросавший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора
Сотрудники правоохранительных органов и демонстранты во время акции протеста в Багдаде. 30 ноября 2019
Премьер-министр Ирака подал прошение об отставке
Сайт авиакомпании Ай Флай
Российские туристы вторые сутки не могут вылететь с Хайнаня в Казань
Акция протеста Жёлтых жилетов в Брюсселе
В центре Брюсселя пройдет акция "Желтых жилетов"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
Ирак. Город Багдад
В Ираке появился центральный антикоррупционный суд
Мэр Риги Олег Буров
Олег Буров сохранил пост мэра Риги
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе США обеспокоились российским законом об иноагентах
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил о концентрации лжи в адрес России в американских СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния