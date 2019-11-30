Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T17:24+0300
https://ria.ru/20191130/1561784633.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/18174/30/181743026_0:326:5143:3219_1036x0_80_0_0_9ad1af9ce890294cdb623dd4b8c6b61d.jpg
РИА Новости

В Ираке появился центральный антикоррупционный суд

17:24 30.11.2019
136
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
ДОХА, 30 ноя - РИА Новости. Иракские власти создали центральный суд для рассмотрения коррупционных преступлений, сообщил в субботу представитель подавшего в отставку премьер-министра страны Саад аль-Хадиси.
"Создан центральный суд, который будет специализироваться на преступлениях, связанных с коррупцией. Суд выпустит решения относительно официальных иракских лиц, обвиняемых в причастности к коррупционным делам. Он уже выпустил решения о наложении ареста на средства, принадлежащие обвиняемым в коррупции", - цитирует слова аль-Хадиси телеканал "Аль-Арабия".
Ранее суд в Ираке постановил задержать бывших губернаторов провинций Салах-эд-Дин и Бабель (Вавилон) по подозрению в получении взяток. Кроме того, управление по контролю за прозрачностью деятельности объявило о выпуске 60 постановлений о задержании депутатов и местных чиновников по подозрению в коррупции.
В пятницу премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди сообщил, что подаст прошение об отставке для рассмотрения парламентом после двух месяцев массовых антиправительственные акций протеста, в результате подавления которых погибли и пострадали более 400 человек.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
29 ноября, 13:01
Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
310000
Обсудить 0
Адель Абдель МахдиБагдад (город)ИракВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов и демонстранты во время акции протеста в Багдаде. 30 ноября 2019
Премьер-министр Ирака подал прошение об отставке
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Кирове директора техникума подозревают в получении взятки гаджетами
Общий вид Лондонского моста. 29 ноября 2019
Лондонский мост временно закроют в связи с расследованием инцидента
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
Мэр Риги Олег Буров
Олег Буров сохранил пост мэра Риги
Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев рассказал о работе над альбомом "Это я"
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже.
Полиция в Брюсселе не дала "желтым жилетам" пройти к зданию ЕК
Сотрудник полиции в Ираке
Число пострадавших при взрывах в Киркуке выросло до 16 человек
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Один из пострадавших на Лондонском мосту находится в тяжелом состоянии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины примет участие в конференции НАТО в Лондоне
Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке
В Киркуке прогремели три взрыва, есть пострадавшие
Министр финансов Республики Ингушетия Руслан Цечоев
Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы
Заседание правительства РФ
Правительство одобрило выделение Минкавказу денег на капстроительство
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России
В Сирии началось двенадцатое российско-турецкое патрулирование
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28Три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния