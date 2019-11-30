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РИА Новости

Лондонский мост временно закроют в связи с расследованием инцидента

17:24 30.11.2019
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© REUTERS / Peter NichollsОбщий вид Лондонского моста. 29 ноября 2019
Общий вид Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
Общий вид Лондонского моста. 29 ноября 2019. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Лондонский мост в британской столице, где в пятницу мужчина с ножом напал на прохожих, останется на некоторое время закрытым в связи с продолжающимся расследованием инцидента, сообщил мэр Лондона Садик Хан.
"Мост останется закрытым на некоторое время", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Ранее в субботу премьер-министр Борис Джонсон, глава МВД Британии Прити Пател и глава Скотланд-Ярда Крессида Дик осмотрели место происшествия.
Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
29 ноября, 19:32
Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт
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