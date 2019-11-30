Лондонский мост временно закроют в связи с расследованием инцидента

ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Лондонский мост в британской столице, где в пятницу мужчина с ножом Лондонский мост в британской столице, где в пятницу мужчина с ножом напал на прохожих, останется на некоторое время закрытым в связи с продолжающимся расследованием инцидента, сообщил мэр Лондона Садик Хан

"Мост останется закрытым на некоторое время", - сказал он в эфире телеканала Sky News.

Ранее в субботу премьер-министр Борис Джонсон, глава МВД Британии Прити Пател и глава Скотланд-Ярда Крессида Дик осмотрели место происшествия.

Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.