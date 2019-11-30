Премьер-министр Ирака подал прошение об отставке

КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента в Багдаде.
О намерении Абделя Махди уйти в отставку сообщалось еще в конце октября.
© AP Photo / Burhan OzbiliciПремьер-министр Ирака Адель Абдель Махди
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди
Накануне он заявил, что услышал послание Высшей религиозной марджаии (шиитской религиозной инстанции) о тяжелых условиях в стране и неспособности уполномоченных органов справляться с ситуацией, и попросит парламент уволить его.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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