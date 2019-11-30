Премьер-министр Ирака подал прошение об отставке

О намерении Абделя Махди уйти в отставку сообщалось еще в конце октября.

Накануне он заявил, что услышал послание Высшей религиозной марджаии (шиитской религиозной инстанции) о тяжелых условиях в стране и неспособности уполномоченных органов справляться с ситуацией, и попросит парламент уволить его.