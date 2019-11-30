В Брюсселе "желтые жилеты" прошли маршем к зданию Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Порядка двух сотен сторонников движения Порядка двух сотен сторонников движения "желтые жилеты" , которые собрались в субботу в центре Брюсселя на согласованную с властями акцию, прошли маршем по "европейскому кварталу" и вышли на площадь у здания Еврокомиссии, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции по ходу движения колонны скандировали лозунги, взрывали петарды и жгли файеры. Организованный проход обеспечивали сотрудники полиции, временно преграждавшие путь транспортному потоку.

Колонна начала движение от площади перед зданием Европарламента. Для предотвращения проникновения демонстрантов во двор ЕП полиция установила металлические "ежи" с колючей проволокой.

Во время движения колонны, которую по параллельным улицам сопровождали микроавтобусы с полицейским спецназом, инцидентов не произошло.