В Брюсселе "желтые жилеты" прошли маршем к зданию Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Порядка двух сотен сторонников движения "желтые жилеты", которые собрались в субботу в центре Брюсселя на согласованную с властями акцию, прошли маршем по "европейскому кварталу" и вышли на площадь у здания Еврокомиссии, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции по ходу движения колонны скандировали лозунги, взрывали петарды и жгли файеры. Организованный проход обеспечивали сотрудники полиции, временно преграждавшие путь транспортному потоку.
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Колонна начала движение от площади перед зданием Европарламента. Для предотвращения проникновения демонстрантов во двор ЕП полиция установила металлические "ежи" с колючей проволокой.
Во время движения колонны, которую по параллельным улицам сопровождали микроавтобусы с полицейским спецназом, инцидентов не произошло.
На саму площадь проход им преградили полицейские, колонна развернулась в обратном направлении.