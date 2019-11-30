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Религия и мировоззрение
2019-12-01T00:26+0300
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РИА Новости

В РПЦ рассказали об отношении к собраниям, созванным Константинополем

16:57 30.11.2019 (обновлено: 00:26 01.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Любое совещание, которое созовет Константинопольский патриарх, будет направлено на легитимацию его действий на Украине, с чем не согласна Русская церковь, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Константинопольский патриарх очень решительно настроен на то, чтобы отстаивать свое право, которое он сам себе присвоил - созывать всеправославные собрания. Но в ситуации, когда Константинопольский патриарх является виновником раздора и раскола, любое совещание, которое он будет созывать, неизбежно будет направлено на то, чтобы легитимизировать его действия. А мы не согласны именно с его действиями, которые он совершил на Украине", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
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В связи с этим он счел полезной инициативу Иерусалимского патриарха Феофила III, который 21 ноября предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви.
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Религия и мировоззрениеВсеправославный соборМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеКонстантинопольская православная церковьВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Феофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьрелигияВ мире
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