В РПЦ рассказали об отношении к собраниям, созванным Константинополем

В связи с этим он счел полезной инициативу Иерусалимского патриарха Феофила III, который 21 ноября предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви.