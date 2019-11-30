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РИА Новости

Елизавета II выразила соболезнования семьям жертв инцидента в Лондоне

16:55 30.11.2019
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© AP Photo / Pool, Suzanne PlunkettКоролева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в Палате лордов
Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в Палате лордов
© AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett
Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в Палате лордов. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Королева Великобритании Елизавета Вторая выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в инциденте на Лондонском мосту в пятницу.
"Принц Филип и я были опечалены, когда услышали о террористической атаке на Лондонском мосту. Мы направляем наши мысли, молитвы и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, и тем, кто был затронут вчерашним ужасным нападением", - написала королева, соответствующе сообщение в субботу опубликовал Букингемский дворец.
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Елизавета Вторая также поблагодарила сотрудников полиции, экстренных служб и граждан, кто проявил мужество во время инцидента, помогая и защищая других.
Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.
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Инцидент у Лондонского мостаЕлизавета IIВеликобританияВ мире
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