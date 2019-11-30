Елизавета II выразила соболезнования семьям жертв инцидента в Лондоне

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в Палате лордов. Архивное фото

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в Палате лордов

© AP Photo / Pool, Suzanne Plunkett Королева Елизавета II с принцем Чарльзом во время речи в Палате лордов

ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в инциденте на Лондонском мосту в пятницу. Королева Великобритании Елизавета Вторая выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим в инциденте на Лондонском мосту в пятницу.

"Принц Филип и я были опечалены, когда услышали о террористической атаке на Лондонском мосту . Мы направляем наши мысли, молитвы и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, и тем, кто был затронут вчерашним ужасным нападением", - написала королева, соответствующе сообщение в субботу опубликовал Букингемский дворец.

Елизавета Вторая также поблагодарила сотрудников полиции, экстренных служб и граждан, кто проявил мужество во время инцидента, помогая и защищая других.

Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.