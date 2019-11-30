Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

Ученые выяснили, что употребление насыщенных жиров вызывает перепрограммирование клеток, способствующее прогрессированию онкологического заболевания. При этом сокращение их доли в рационе замедляет развитие рака предстательной железы на начальных стадиях.

Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.