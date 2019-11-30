Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-30T17:46+0300
https://ria.ru/20191130/1561783676.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148578/38/1485783842_0:540:5760:3780_1036x0_80_0_0_59428a7537038ac35549bc01927967de.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

16:52 30.11.2019 (обновлено: 17:46 30.11.2019)
38979
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Раковая клетка в организме человека. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты из Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, пишет MedicalXpress.
Ученые выяснили, что употребление насыщенных жиров вызывает перепрограммирование клеток, способствующее прогрессированию онкологического заболевания. При этом сокращение их доли в рационе замедляет развитие рака предстательной железы на начальных стадиях.
Авторы исследования пришли к выводу, что употребление насыщенных жиров имитирует избыточную экспрессию онкогена MYC и таким образом ускоряет развитие рака простаты.
Раковые клетки
25 ноября, 16:07РИА Наука
Ученые нашли неожиданную связь между раком и болезнями сердца
Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.

"У пациентов, страдающих раком простаты, предстательная железа содержит как опухолевые клетки, так и здоровые. Мы доказали, что употребление насыщенных жиров влияет на транскрипционные факторы только опухолевой ткани", — объяснил один из авторов исследования доктор Дэвид Лаббе.

По словам ученых, результаты исследования можно применить при разработке специальных диет для онкобольных.
Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах.
Девушка выбирает правильное питание
23 ноября, 23:02
Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
691737151653
Обсудить 10
РИА НаукаДэвид ЛаббеЗдоровьеСША
Популярные комментарии
Йогурты смертельно опасны! Пейте водку и курите сигареты!
30 ноября, 17:16
Иван Поддубный
4100012
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Бродячие собаки
Кинолог рассказал, как избежать укусов бродячих собак
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Красная икра
Врач рассказала, кому нельзя есть красную икру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния