Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T18:25+0300
https://ria.ru/20191130/1561783468.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151086/37/1510863726_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_9eda076ef954337bc221846c023a4688.jpg
РИА Новости

Кинолог рассказал, как избежать укусов бродячих собак

16:47 30.11.2019 (обновлено: 18:25 30.11.2019)
25354
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБродячие собаки
Бродячие собаки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Бродячие собаки. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский рассказал радиостанции "Говорит Москва", как себя вести, если напала собака.
По словам кинолога, не стоит провоцировать животных.
"Ходить не надо по промзонам ночью. Если вы идете и на вас напала собака, то лучше, конечно, прижаться к стене, посмотреть, сможете ли вы подняться", — пояснил Уражевский.
По его словам, в случае нападения нужно взять что-нибудь в руки и поднять повыше, чтобы казаться больше.
Пациент
24 ноября, 05:38
Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака
"У них (собак. — Прим. ред.) очень плохое зрение. Они видят все в черно-белом свете — и очень плохо", — рассказал эксперт.
По его словам, ни в коем случае нельзя замахиваться, особенно если собак несколько. Так можно спровоцировать нападение, потому что в стае бездомных собак есть кобель-лидер, и он будет защищать самку.
"Если вы бежите по парку, лучше остановиться и не пытаться приблизиться к дереву. Если есть какой-то (пахучий. — Прим. ред.) предмет, будь то лак, одеколон, парфюм, баллончик, то можно воспользоваться им. Если есть какой-то запах, то никогда собаки не будут с вами связываться", — рассказал Уражевский.
Если укусил бродячий пес, лучше сразу обращаться к врачам, отметил кинолог. По его словам, в больших городах почти не встречаются больные бешенством животные, но это нужно сделать, чтобы исключить риски.

"Как правило, животные не нападают сами. Это может быть или травмированное, или больное животное, но это крайне редко", — пояснил кинолог.

Уражевский напомнил, что даже кошки могут быть опасны, если неправильно с ними обращаться. Поэтому родителям стоит учить детей, как нужно вести себя с питомцами.
В прошлом году, по данным Роспотребнадзора, от укусов животных пострадали более 380 тысяч россиян, из которых почти сто тысяч — дети до 14 лет.
Песцы в Дудинке
14 ноября, 08:00
"Процветает каннибализм". Почему песцы подались в города
6491112966
Обсудить 7
Владимир УражевскийМеждународный кинологический союзСоюз кинологических организаций РоссииРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Вулкан Фуэго в Гватемале. 19 ноября 2018 года
У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Раковая клетка в организме человека
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Красная икра
Врач рассказала, кому нельзя есть красную икру
Ученики в классе перед началом экзамена
Педиатр рассказал о главных ошибках родителей
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния