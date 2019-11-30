Кинолог рассказал, как избежать укусов бродячих собак

По словам кинолога, не стоит провоцировать животных.

"Ходить не надо по промзонам ночью. Если вы идете и на вас напала собака, то лучше, конечно, прижаться к стене, посмотреть, сможете ли вы подняться", — пояснил Уражевский.

По его словам, в случае нападения нужно взять что-нибудь в руки и поднять повыше, чтобы казаться больше.

"У них (собак. — Прим. ред.) очень плохое зрение. Они видят все в черно-белом свете — и очень плохо", — рассказал эксперт.

По его словам, ни в коем случае нельзя замахиваться, особенно если собак несколько. Так можно спровоцировать нападение, потому что в стае бездомных собак есть кобель-лидер, и он будет защищать самку.

"Если вы бежите по парку, лучше остановиться и не пытаться приблизиться к дереву. Если есть какой-то (пахучий. — Прим. ред.) предмет, будь то лак, одеколон, парфюм, баллончик, то можно воспользоваться им. Если есть какой-то запах, то никогда собаки не будут с вами связываться", — рассказал Уражевский.

Если укусил бродячий пес, лучше сразу обращаться к врачам, отметил кинолог. По его словам, в больших городах почти не встречаются больные бешенством животные, но это нужно сделать, чтобы исключить риски.

"Как правило, животные не нападают сами. Это может быть или травмированное, или больное животное, но это крайне редко", — пояснил кинолог.

Уражевский напомнил, что даже кошки могут быть опасны, если неправильно с ними обращаться. Поэтому родителям стоит учить детей, как нужно вести себя с питомцами.