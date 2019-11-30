Минвостокразвития разработало проект стратегии развития Арктики

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило разработку проекта стратегии развития Арктики до 2035 года, после утверждения президентом основ госполитики региона проект стратегии будет передан в правительство РФ, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило подготовку проекта "Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года". Документ разрабатывался с широким участием представителей научного сообщества, властей регионов, гражданского общества, экспертов", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава Минвостокразвития Александр Козлов, в проекте стратегии прописаны меры по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий.

"Он может быть внесен в правительство России только после утверждения президентом основ госполитики в Арктике до 2035 года, продолжаем его обсуждение с ведомствами и регионами", - приводит слова Козлова пресс-служба министерства.

В начале ноября Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента России "Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года". Этот документ определяет национальные интересы РФ в Арктике и основные направления их реализации.