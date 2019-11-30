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РИА Новости

Минвостокразвития разработало проект стратегии развития Арктики

16:19 30.11.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.
© РИА Новости / Вера Костамо
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило разработку проекта стратегии развития Арктики до 2035 года, после утверждения президентом основ госполитики региона проект стратегии будет передан в правительство РФ, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило подготовку проекта "Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года". Документ разрабатывался с широким участием представителей научного сообщества, властей регионов, гражданского общества, экспертов", - говорится в сообщении.
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Как рассказал глава Минвостокразвития Александр Козлов, в проекте стратегии прописаны меры по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий.
"Он может быть внесен в правительство России только после утверждения президентом основ госполитики в Арктике до 2035 года, продолжаем его обсуждение с ведомствами и регионами", - приводит слова Козлова пресс-служба министерства.
В начале ноября Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента России "Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года". Этот документ определяет национальные интересы РФ в Арктике и основные направления их реализации.
Кроме того, ранее окончательно был согласован проект федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике, до конца года документ планируется внести в Госдуму, чтобы инвесторы могли воспользоваться предусмотренными в нем преференциями уже в 2020 году.
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Дальний ВостокАрктикаГосдума РФМинистерство развития Дальнего Востока РФ (Минвостокразвития)РоссияЭкономика
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