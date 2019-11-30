В Кургане на месте пожара в частном доме обнаружили тело мужчины

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тело погибшего мужчины обнаружено на месте пожара в двухэтажном частном жилом доме в Кургане, открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что дом загорелся в поселке Малое Чаусово в Кургане на площади порядка 400 квадратных метров.
"Обнаружено тело погибшего мужчины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 15.22 мск объявлена ликвидация открытого горения. Сотрудники МЧС проводят разбор сгоревших конструкций.