Грузинская оппозиция объяснила продолжение акций в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Оппозиционеры в Оппозиционеры в Тбилиси продолжат акции протеста , так как прошедшая встреча с представителями властей по вопросу избирательной системы была "абсолютно безрезультатной", заявил лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе

Встреча представителей оппозиции и властей прошла в субботу при участии зарубежных послов. На переговорах рассматривался вопрос избирательной системы в Грузии. Оппозиционеры начали перманентные акции протеста в центре Тбилиси после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по переходу на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.

"Акции продолжатся точно так же, как и прежде, так как мы не услышали ничего нового на встрече, что могло бы содействовать прекращению митингов. Встреча завершилась абсолютно безрезультатно", - заявил Вашадзе журналистам. Он добавил, что оппозиционеры предлагали свои версии новых избирательных моделей, в том числе немецкую модель выборов, однако власти в один голос твердили, что все это не соответствует конституции страны и рассмотрению не подлежит.

Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукаини заявила журналистам, что инициатором встречи была не правящая партия "Грузинская мечта" или оппозиционные силы, а иностранные дипломаты. Посол ЕС в Грузии Карл Харцер, в свою очередь отметил важность, что диалог между сторонами состоялся, а ожиданий того, что на встрече могли быть приняты конкретные решения, у него не было.