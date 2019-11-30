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РИА Новости

Грузинская оппозиция объяснила продолжение акций в Тбилиси

16:01 30.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Оппозиционеры в Тбилиси продолжат акции протеста, так как прошедшая встреча с представителями властей по вопросу избирательной системы была "абсолютно безрезультатной", заявил лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе.
Встреча представителей оппозиции и властей прошла в субботу при участии зарубежных послов. На переговорах рассматривался вопрос избирательной системы в Грузии. Оппозиционеры начали перманентные акции протеста в центре Тбилиси после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по переходу на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.
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"Акции продолжатся точно так же, как и прежде, так как мы не услышали ничего нового на встрече, что могло бы содействовать прекращению митингов. Встреча завершилась абсолютно безрезультатно", - заявил Вашадзе журналистам. Он добавил, что оппозиционеры предлагали свои версии новых избирательных моделей, в том числе немецкую модель выборов, однако власти в один голос твердили, что все это не соответствует конституции страны и рассмотрению не подлежит.
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукаини заявила журналистам, что инициатором встречи была не правящая партия "Грузинская мечта" или оппозиционные силы, а иностранные дипломаты. Посол ЕС в Грузии Карл Харцер, в свою очередь отметил важность, что диалог между сторонами состоялся, а ожиданий того, что на встрече могли быть приняты конкретные решения, у него не было.

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