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РИА Новости

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом "За заслуги"

15:52 30.11.2019
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CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко
CC BY 4.0 / Міністерство оборони України /
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. Архивное фото
КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
"Сегодня, 30 ноября, в городе Одесса командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко награжден национальным орденом Французской Республики "За заслуги". Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot. Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции в Украине его превосходительство Этьен де Понсен", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Посол отметил, что орден является вторым по значимости во Франции. "Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС", - цитирует посла пресс-служба.
По словам Воронченко, эта награда является "оценкой деятельности всех Военно-морских сил ВС Украины".
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Игорь ВоронченкоВооруженные силы УкраиныФранцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кроме смеха новость ничего не вызывает. Уважают УроВМС! Все три лоханки!😂😂😂😂😂
30 ноября, 15:55
Супер Марио
3290000
Орден "Боевого унитаза".
30 ноября, 16:24
Адам Ваксель
1560000
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