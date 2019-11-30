В центре Брюсселя пройдет акция "Желтых жилетов"

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Несколько десятков сторонников движения "желтые жилеты" собрались в субботу в центре Брюсселя на согласованную с властями акцию, общественный порядок обеспечивают несколько нарядов полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции собрались перед зданием Европарламента и, согласно установленном маршруту, должны пройти маршем по ряду улиц "европейского квартала" в сторону площади Шуман, где расположены штаб-квартиры организаций ЕС.
17 ноября, 08:27Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестовУже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собралось более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.
Для предотвращения проникновения демонстрантов во двор Европарламента полиция установила на входе металлические "ежи" с колючей проволокой.
Собравшиеся скандируют лозунги. Часть участников вышла на проезжую часть, но полиция не предпринимает пока никаких мер.
17 ноября, 04:02Протестное движение "желтых жилетов" во Франции