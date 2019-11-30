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РИА Новости

В центре Брюсселя пройдет акция "Желтых жилетов"

15:40 30.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАкция протеста "Жёлтых жилетов" в Брюсселе
Акция протеста Жёлтых жилетов в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Акция протеста "Жёлтых жилетов" в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Несколько десятков сторонников движения "желтые жилеты" собрались в субботу в центре Брюсселя на согласованную с властями акцию, общественный порядок обеспечивают несколько нарядов полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции собрались перед зданием Европарламента и, согласно установленном маршруту, должны пройти маршем по ряду улиц "европейского квартала" в сторону площади Шуман, где расположены штаб-квартиры организаций ЕС.
Гнев и ярость Франции: ровно год «желтые жилеты» выходят на акцию протестов
17 ноября, 08:27
Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестовУже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собралось более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.
Для предотвращения проникновения демонстрантов во двор Европарламента полиция установила на входе металлические "ежи" с колючей проволокой.
Собравшиеся скандируют лозунги. Часть участников вышла на проезжую часть, но полиция не предпринимает пока никаких мер.
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
17 ноября, 04:02
Протестное движение "желтых жилетов" во Франции
621002
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"Желтые жилеты"БрюссельЕвросоюзВ мире
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