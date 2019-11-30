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РИА Новости

Фестиваль "Русские сезоны" получил награду The Best Event Awards World

15:36 30.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Русский сезоны"Фестиваль "Русские сезоны"
Фестиваль Русские сезоны
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русский сезоны"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Международный культурный проект "Русские сезоны" получил главную награду в номинации "Лучший фестиваль-2019" в престижном международном конкурсе The Best Event Awards World, сообщила пресс-служба Минкультуры в субботу.
Церемония награждения состоялась накануне в Милане в рамках Bea World Festival. Номинанты конкурса оценивались по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.
The Best Event Awards World - главное международное признание мероприятий в индустрии событий. Премия была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности.
"Русские сезоны" - фестиваль, который открывает новые возможности для межнационального диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира. В рамках проекта на протяжении года в одной из стран публике презентуются богатство, самобытность и масштаб культуры России. Организаторами проекта выступают правительство Российской Федерации и министерство культуры Российской Федерации. В рамках фестиваля в Италии состоялось более 310 мероприятий: 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Участниками "Русских сезонов" в Италии стали 87 учреждений культуры. Шесть миллионов человек посетили мероприятия "Русских сезонов" в Италии.
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