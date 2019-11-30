Фестиваль "Русские сезоны" получил награду The Best Event Awards World

Церемония награждения состоялась накануне в Милане в рамках Bea World Festival. Номинанты конкурса оценивались по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

"Русские сезоны" - фестиваль, который открывает новые возможности для межнационального диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира. В рамках проекта на протяжении года в одной из стран публике презентуются богатство, самобытность и масштаб культуры России. Организаторами проекта выступают правительство Российской Федерации и министерство культуры Российской Федерации. В рамках фестиваля в Италии состоялось более 310 мероприятий: 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Участниками "Русских сезонов" в Италии стали 87 учреждений культуры. Шесть миллионов человек посетили мероприятия "Русских сезонов" в Италии.