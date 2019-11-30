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РИА Новости

"Роскосмос" показал кадры финальной сборки ракет "Союз-2"

15:38 30.11.2019 (обновлено: 15:43 30.11.2019)
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© Фото : ГЛАВКОСМОСФинальная часть производства ракеты-носителя "Союз-2". Установка кронштейнов в межбаковом отсеке
Финальная часть производства ракеты-носителя Союз-2. Установка кронштейнов в межбаковом отсеке
© Фото : ГЛАВКОСМОС
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в официальном Twitter-аккаунте фотографии финальной части производства ракет "Союз-2".
На кадрах видно, как специалисты ракетно-космического центра "Прогресс" заканчивают сборку ракеты.
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Ракеты "Союз-2" отличаются от используемых сейчас "Союз-ФГ" в первую очередь цифровой системой управления российского производства. В "Союз-ФГ" стоит аналоговая система украинского изготовления.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Союз-2Прогресс (Ракетно-космический центр)РоскосмосРоссия
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ТуТау у кита
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