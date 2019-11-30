"Роскосмос" показал кадры финальной сборки ракет "Союз-2"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в официальном Twitter-аккаунте фотографии финальной части производства ракет "Союз-2".
На кадрах видно, как специалисты ракетно-космического центра "Прогресс" заканчивают сборку ракеты.
Ракетно-космический центр #Прогресс — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. На сегодняшний день запущено более 1900 ракет, созданных здесь 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 ноября 2019 г.
📸 Фоторепортаж @gk_launch: финальная часть производства ракеты «Союз-2» — https://t.co/Oht7q6Gt8g pic.twitter.com/P587M9BdSL
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Ракеты "Союз-2" отличаются от используемых сейчас "Союз-ФГ" в первую очередь цифровой системой управления российского производства. В "Союз-ФГ" стоит аналоговая система украинского изготовления.
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