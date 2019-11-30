Бальбек прокомментировал введение новых званий на Украине

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Введение на Украине новых званий по стандартам Введение на Украине новых званий по стандартам НАТО является проявлением низкопоклонства перед Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым в вооруженных силах страны вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО. В субботу этот закон был опубликован в газете "Голос Украины" и вступил в силу, кроме некоторых положений, которые вступят в силу через 10 месяцев и один день.

"Боеспособность армии определяется ее боевой выучкой, количеством учений и поступлением современного вооружения, а сколько ни переименовывай звания, от этого уровень боеготовности не изменится. Да, в сегодняшней Украине мы наблюдаем низкопоклонство перед Западом во всем: в политике, социуме и, конечно же, не осталась в стороне и армия", - считает Бальбек.

Также он отметил, что западные армии традиционно считались высокопрофессиональными и хорошо вооруженными, но даже такое огромное количество сержантов в столкновениях с Россией не помогало ни одной европейской стране.

По утверждению пресс-службы минобороны Украины, новый закон позволит повысить роль сержантского и старшинского состава ВС Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава, а также "создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу армии западноевропейского образца".