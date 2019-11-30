Бальбек прокомментировал введение новых званий на Украине

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Введение на Украине новых званий по стандартам НАТО является проявлением низкопоклонства перед Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
29 ноября, 16:12Сказано в эфиреУкраинская армия ‒ без прапорщиков?! Быть бедеПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий: теперь не будет старшин и прапорщиков, но будут восемь разных сержантских званий. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал нововведения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым в вооруженных силах страны вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО. В субботу этот закон был опубликован в газете "Голос Украины" и вступил в силу, кроме некоторых положений, которые вступят в силу через 10 месяцев и один день.
"Боеспособность армии определяется ее боевой выучкой, количеством учений и поступлением современного вооружения, а сколько ни переименовывай звания, от этого уровень боеготовности не изменится. Да, в сегодняшней Украине мы наблюдаем низкопоклонство перед Западом во всем: в политике, социуме и, конечно же, не осталась в стороне и армия", - считает Бальбек.
Также он отметил, что западные армии традиционно считались высокопрофессиональными и хорошо вооруженными, но даже такое огромное количество сержантов в столкновениях с Россией не помогало ни одной европейской стране.
По утверждению пресс-службы минобороны Украины, новый закон позволит повысить роль сержантского и старшинского состава ВС Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава, а также "создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу армии западноевропейского образца".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют целью внешней политики страны вступление в НАТО. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.