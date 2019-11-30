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РИА Новости

Педиатр рассказал о главных ошибках родителей

15:25 30.11.2019 (обновлено: 15:32 30.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом экзамена
Ученики в классе перед началом экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал наиболее распространенные ошибки при воспитании детей.
По его словам, многие родители переоценивают важность обучения и перегружают ребенка.
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"Не устраивайте из выполнения уроков патологический процесс, ставя это занятие выше всего остального. Предоставьте ребенку выбор: сделать все или частично, решить так, как хочется ему, а не вам", — цитирует врача телеканал "Звезда".
По мнению Османова, еще одна ошибка родителей заключается в том, что они требуют от детей отличных оценок, в то время как гораздо важнее интерес к процессу обучения.
Он также подчеркнул, что после занятий у детей должно оставаться время на отдых и развлечения.
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"Перебор секций и кружков. Ни к чему хорошему это не приведет, а лишь усилит утомляемость, снизит внимание. Эффективность каждого занятия снизится", — отметил он.
Османов порекомендовал ограничиться одной или двумя секциями, которые наиболее интересны ребенку, — ведь если тот не испытывает интереса к тому, чем занимается, ему не помогут даже лучшие педагоги.
В заключение врач обратил внимание на то, что нельзя сокращать время ночного сна, и посоветовал как можно больше времени проводить на свежем воздухе.
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