Педиатр рассказал о главных ошибках родителей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный педиатр Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал наиболее распространенные ошибки при воспитании детей.

По его словам, многие родители переоценивают важность обучения и перегружают ребенка.

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"Не устраивайте из выполнения уроков патологический процесс, ставя это занятие выше всего остального. Предоставьте ребенку выбор: сделать все или частично, решить так, как хочется ему, а не вам", — цитирует врача телеканал "Звезда".

По мнению Османова, еще одна ошибка родителей заключается в том, что они требуют от детей отличных оценок, в то время как гораздо важнее интерес к процессу обучения.

Он также подчеркнул, что после занятий у детей должно оставаться время на отдых и развлечения.

"Перебор секций и кружков. Ни к чему хорошему это не приведет, а лишь усилит утомляемость, снизит внимание. Эффективность каждого занятия снизится", — отметил он.

Османов порекомендовал ограничиться одной или двумя секциями, которые наиболее интересны ребенку, — ведь если тот не испытывает интереса к тому, чем занимается, ему не помогут даже лучшие педагоги.