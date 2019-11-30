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РИА Новости

Врач рассказала, кому нельзя есть красную икру

15:19 30.11.2019 (обновлено: 15:29 30.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезна красная икра, в каком количестве ее можно есть и кому лучше исключить ее из своего рациона. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Красная икра богата витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3, и другими полезными веществами, рассказала специалист. Но при этом в ней много холестерина и соли, которые вредны людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Соломатина отметила, что икра укрепляет иммунитет, поэтому ее нередко приносят пациентам в больницу. Однако в некоторых случаях стоит быть аккуратным.
"Если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом — не навредит ли такой гостинец", — подчеркнула врач.
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По словам диетолога, раньше для увеличения срока хранения в икру добавляли уротропин. Сейчас он запрещен, но нельзя исключить, что недобросовестные производители продолжают его использовать. Поэтому врач порекомендовала выбирать икру от известных марок. Соломатина также рассказала, что в качестве консерванта для этого деликатеса используют бензоат натрия E211, который может навредить больным астмой, дерматитом или вызвать аллергическую реакцию.
При выборе икры диетолог призвала обращать внимание на срок годности и отдавать предпочтение тем консервам, на которых цифры выдавлены.
"Ведь напечатанную информацию можно стереть и написать заново", — пояснила она.
Кроме того, Соломатина обратила внимание на то, что красную икру получают из разных пород лососевых: из кеты, горбуши и других. Важна и консистенция содержимого банки, ее можно определить, встряхнув банку и прислушавшись к звуку.
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Качественная икра имеет плотную жирноватую массу, состоящую из отдельных зерен, которые лопаются при раскусывании. Оболочка икринок не должна быть похожа на сухую пленку, а сам деликатес не должен быть вязким, с поврежденными зернами. По словам диетолога, такой икра становится при заморозке или если ее пересушили. Кроме того, нередко недобросовестные продавцы выдают за натуральную икру искусственный продукт, сделанный из желатина с ароматизаторами.
По словам Соломатиной, по набору полезных веществ с красной икрой сравнится рыбий жир, который добывают из печени трески.
"Помимо ненасыщенных жиров, в нем есть витамин D, который укрепляет кости и поднимает настроение. Но в рыбьем жире нет белка, в нем больше омеги-3. В плане холестерина рыбий жир безопаснее, в нем нет соли и консервантов", — рассказала диетолог. Она добавила, что, кроме перечисленных веществ, в нем содержится витамин А.
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Но врач предостерегла от избытка витаминов и призвала не есть красную икру каждый день.
"Не надо есть ее ложками. Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит", — заключила она.
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Елена СоломатинаЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
"...врач предостерегла от избытка витаминов и призвала не есть красную икру каждый день" - большинство россиян и рады бы нарушить ее рекомендации, да не получается)))
30 ноября, 15:36
big_medved
15191003
Не надо есть ложками икру? Отличный совет. Только у большинства россиян не тот уровень жизни, чтобы есть её ложками.
30 ноября, 15:55
Агент Госдепа
1310404
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