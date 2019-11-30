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РИА Новости

В Харькове в гаражном кооперативе прогремел взрыв, есть погибшие

14:50 30.11.2019 (обновлено: 14:53 30.11.2019)
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© Фото : Українська правда / Евгений РуденкоСотрудники правоохранительных органов в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов в Харькове
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко
Сотрудники правоохранительных органов в Харькове. Архивное фото
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в субботу утром в гаражном кооперативе "Слобода" в Харькове, сообщила в субботу Госслужба по ЧС области.
"В 05.30 (06.30 мск - ред.) на номер "101" поступило сообщение о том, что, предварительно, прогремел взрыв в гаражном кооперативе "Слобода" по проезду 1-й Котласский, в гараже №512. К месту пожара были направлены три отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибыв на место происшествия в 05.38 (06.38 мск), было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия", - сообщила пресс-служба.
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После осмотра места пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, который находился в гараже рядом с автомобилем. Для разбора конструкций и поднятия плит перекрытия к месту происшествия направили автокран и экскаватор. "По прибытию экскаватора в 08.30 (09.30 мск) были начаты работы по подъему плит перекрытия, и в 08.50 (09.50 мск) обнаружены тела еще 2 погибших мужчин в автомобиле", - отметили в пресс-службе.
На месте происшествия работали 5 единиц техники Госслужбы по ЧС и 25 человек личного состава, 1 автокран коммунальной службы. Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.
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