В Харькове в гаражном кооперативе прогремел взрыв, есть погибшие

КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в субботу утром в гаражном кооперативе "Слобода" в Три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в субботу утром в гаражном кооперативе "Слобода" в Харькове , сообщила в субботу Госслужба по ЧС области.

"В 05.30 (06.30 мск - ред.) на номер "101" поступило сообщение о том, что, предварительно, прогремел взрыв в гаражном кооперативе "Слобода" по проезду 1-й Котласский, в гараже №512. К месту пожара были направлены три отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибыв на место происшествия в 05.38 (06.38 мск), было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия", - сообщила пресс-служба.

После осмотра места пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, который находился в гараже рядом с автомобилем. Для разбора конструкций и поднятия плит перекрытия к месту происшествия направили автокран и экскаватор. "По прибытию экскаватора в 08.30 (09.30 мск) были начаты работы по подъему плит перекрытия, и в 08.50 (09.50 мск) обнаружены тела еще 2 погибших мужчин в автомобиле", - отметили в пресс-службе.