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РИА Новости

В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

14:38 30.11.2019 (обновлено: 15:11 30.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Донецке, разрушенный при обстреле
Дом в Донецке, разрушенный при обстреле
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в Донецке, разрушенный при обстреле. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны украинских силовиков.
"В результате обстрелов украинских преступников получил ранения, несовместимые с жизнью, защитник республики", — сказал журналистам официальный представитель ведомства Ринат Айгистов.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили перемирие семь раз. Они открывали огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, выпустив по территории республики 65 боеприпасов.
Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается на переговорах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
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