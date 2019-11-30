В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается на переговорах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.