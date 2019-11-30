В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны украинских силовиков.
"В результате обстрелов украинских преступников получил ранения, несовместимые с жизнью, защитник республики", — сказал журналистам официальный представитель ведомства Ринат Айгистов.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили перемирие семь раз. Они открывали огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, выпустив по территории республики 65 боеприпасов.
Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается на переговорах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.