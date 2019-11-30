Число пострадавших при взрывах в Киркуке выросло до 16 человек

БАГДАД, 30 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при трех взрывах в разных районах Киркука на севере Ирака увеличилось до 16 человек, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на медицинские источники.
Ранее источник в силах безопасности заявил РИА Новости, что три взрывных устройства сдетонировали в Киркуке, что привело к ранению 11 человек, в том числе военных.
В Ираке несколько недель продолжаются антиправительственные выступления с требованием улучшения жизни. Есть погибшие и раненые.
10 ноября, 19:07В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве