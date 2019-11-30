Экс-главу минфина Ингушетии объявили в розыск, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Ингушетии объявили в федеральный розыск экс-министра финансов республики Руслана Цечоева, осужденного на пять лет за нецелевое расходование 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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Ранее сообщалось, что в 2015 году в отношении Цечоева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в декабре 2014 года он, будучи министром финансов Ингушетии, направил остаток денег в размере 2 миллиарда рублей на погашение дефицита бюджета республики. Согласно закону, остаток подлежал возврату в федеральный бюджет. Чтобы скрыть преступление, по версии следователей, министр вернул обратно в федеральный бюджет поступившие оттуда же деньги за январь, февраль и март 2015 года.
"Суд признал Цечоева виновным по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" УК РФ и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск", - сказал собеседник агентства.
Данными от суда и официальным подтверждением информации от правоохранителей РИА Новости не располагает.