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РИА Новости

В Британии приспустили флаги в память о жертвах нападения в Лондоне

14:26 30.11.2019 (обновлено: 14:32 30.11.2019)
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. На правительственных зданиях Великобритании в субботу приспустили флаги в память и жертвах инцидента на Лондонском мосту, говорится в сообщении британского правительства.
"Флаги на зданиях правительства Великобритании будут наполовину приспущены в субботу в память о тех, кто потерял свои жизни, и всех тех, кого коснулось нападение на Лондонском мосту в пятницу", - отметили в правительстве.
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Два человека скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.
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Инцидент у Лондонского мостаВеликобританияЛондонВ мире
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