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РИА Новости

Глава МИД Украины примет участие в конференции НАТО в Лондоне

14:14 30.11.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая состоится в Лондоне 3 декабря.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что глава МИД Украины не будет принимать участие в конференции.
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Согласно повестке конференции, Пристайко примет участие в дискуссии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на границах НАТО".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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НАТО: история расширенияОрганизация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса - в инфографике Ria.ru.
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Вадим ПристайкоНАТОУкраинаВ мире
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