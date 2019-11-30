Мать ребенка из США с "пятном Бэтмена" рассказала о лечении в России

КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Мать малышки из США с родимым пятном на все лицо Каролина Феннер заявила, что приняла правильное решение о лечении в России.
"Конечно, мы ждём конечный результат, но я очень оптимистична, потому что Луна чувствует себя хорошо. Она не плачет, она смеется. Это очень важно для меня... Доктор Попов просто чудесный, он лучший, он заботится о Луне... Я на 100% уверена, что сделала правильный выбор, приехав сюда", - заявила журналистам мать девочки Каролина Феннер в ходе пресс-конференции, на которой краснодарские врачи рассказали о первых результатах удаления у малышки из США гигантского родимого пятна, охватившего все лицо.
Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США по имени Луна Феннер, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Как ранее рассказали агентству в краснодарской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии, американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В начале октября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной прилетели в Краснодар на лечение.
Первая операция по удалению невуса из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции уже выполнены. Иссечен невус на лбу, также обработаны ресничные края век. Вторая крупная операция запланирована уже на следующий год.
Ранее краснодарский лазерный хирург Павел Попов рассказал журналистам, что они с пациенткой сразу нашли общий язык. По его словам, во время знакомства девочка сразу протянула к нему руки и дала покормить себя из бутылочки.