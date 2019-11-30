Мать ребенка из США с "пятном Бэтмена" рассказала о лечении в России

КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Мать малышки из США с родимым пятном на все лицо Каролина Феннер заявила, что приняла правильное решение о лечении в России.

Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США по имени Луна Феннер, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Как ранее рассказали агентству в краснодарской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии, американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В начале октября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной прилетели в Краснодар на лечение.