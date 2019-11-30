Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T17:28+0300
https://ria.ru/20191130/1561779109.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156178/10/1561781064_0:33:2720:1563_1036x0_80_0_0_7ef851922602c0c2142ae06af34367d9.jpg
РИА Новости

Краснодарские врачи рассказали о лечении ребенка с "пятном Бэтмена"

13:49 30.11.2019 (обновлено: 17:28 30.11.2019)
9099
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с "маской Бэтмена"
Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с маской Бэтмена
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Краснодарские врачи рассказали о первых результатах лечения американской девочки Луны Феннер, у которой гигантский меланоцитарный невус — черное родимое пятно во все лицо.
По словам хирурга Павла Попова, целью первой из запланированных операций было удаление невуса на лбу и обработка ресничных краев век.

"Обработка век — это самое сложное из самого сложного. На лбу проще. Мы сделали сначала самое простое и самое сложное. <...> Эпителизация на веках и на лбу закончена", — сказал он журналистам.

Вторая крупная операция предстоит девочке уже в следующем году.
Мама Луны Каролина Феннер, в свою очередь, отметила, что сделала правильный выбор, приехав на лечение в Россию.
"Конечно, мы ждем конечный результат, но я очень оптимистична, потому что Луна чувствует себя хорошо. Она не плачет, она смеется. Это очень важно для меня. <...> Доктор Попов просто чудесный, он лучший, он заботится о Луне", — рассказала она.
Каролина Феннер привезла дочь на лечение в Краснодар в конце сентября по приглашению врачей из специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии. В США лечение оказалось почти невозможным, так как предлагалось сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Российские медики узнали о девочке с гигантским невусом из публикаций в интернете и предложили свои услуги.
Операция девочки с пятном Бэтмена
Вчера, 01:12
Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
15113237
Обсудить 5
Луна ФеннерЗдоровье - ОбществоКраснодарРоссияСША
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Немецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку
Первый заместитель руководителя следственного управления СК по Свердловской области, полковник юстиции Михаил Буслыко
Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области
Кинорежиссер Юлий Гусман
Гусман прокомментировал слова Светлакова о вырезанной из КВН шутке
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Актриса Гузеева
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с людьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния