Краснодарские врачи рассказали о лечении ребенка с "пятном Бэтмена"

"Обработка век — это самое сложное из самого сложного. На лбу проще. Мы сделали сначала самое простое и самое сложное. <...> Эпителизация на веках и на лбу закончена", — сказал он журналистам.

"Конечно, мы ждем конечный результат, но я очень оптимистична, потому что Луна чувствует себя хорошо. Она не плачет, она смеется. Это очень важно для меня. <...> Доктор Попов просто чудесный, он лучший, он заботится о Луне", — рассказала она.