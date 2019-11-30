Краснодарские врачи рассказали о лечении ребенка с "пятном Бэтмена"

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Краснодарские врачи рассказали о первых результатах лечения американской девочки Луны Феннер, у которой гигантский меланоцитарный невус — черное родимое пятно во все лицо.
По словам хирурга Павла Попова, целью первой из запланированных операций было удаление невуса на лбу и обработка ресничных краев век.
"Обработка век — это самое сложное из самого сложного. На лбу проще. Мы сделали сначала самое простое и самое сложное. <...> Эпителизация на веках и на лбу закончена", — сказал он журналистам.
Вторая крупная операция предстоит девочке уже в следующем году.
Мама Луны Каролина Феннер, в свою очередь, отметила, что сделала правильный выбор, приехав на лечение в Россию.
"Конечно, мы ждем конечный результат, но я очень оптимистична, потому что Луна чувствует себя хорошо. Она не плачет, она смеется. Это очень важно для меня. <...> Доктор Попов просто чудесный, он лучший, он заботится о Луне", — рассказала она.
Каролина Феннер привезла дочь на лечение в Краснодар в конце сентября по приглашению врачей из специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии. В США лечение оказалось почти невозможным, так как предлагалось сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Российские медики узнали о девочке с гигантским невусом из публикаций в интернете и предложили свои услуги.