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РИА Новости

В украинском аэропорту из багажа жителя Донецка изъяли гранату

13:46 30.11.2019
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© Фото : Аэропорт "Борисполь"Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
© Фото : Аэропорт "Борисполь"
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь. Архивное фото
КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Служба безопасности украинского аэропорта "Борисполь" изъяла гранату из багажа жителя Донецка, вылетавшего из Киева в египетскую Хургаду, сообщает полиция Киевской области.
"Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев - Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - информирует полиция.
Аэропорт Борисполь. Архивное фото
16 августа, 15:43
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Правоохранители установили, что багаж с гранатой принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
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Аэропорт "Борисполь"Донецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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