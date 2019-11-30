Россиян среди пострадавших в Гааге, предварительно, нет

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Среди пострадавших от нападения с ножом в нидерландском городе Гаага, предварительно, нет российских граждан, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина.
"На данный момент среди пострадавших российских граждан нет", - сказала представитель дипмиссии.
Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц Гааги. Уточнялось, что полиция разыскивает нападавшего, смуглого мужчину 45-50 лет, одетого в черное. В результате инцидента пострадали три человека, все они несовершеннолетние.
Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.