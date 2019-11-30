Россиян среди пострадавших в Гааге, предварительно, нет

Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц Гааги. Уточнялось, что полиция разыскивает нападавшего, смуглого мужчину 45-50 лет, одетого в черное. В результате инцидента пострадали три человека, все они несовершеннолетние.