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РИА Новости

Россиян среди пострадавших в Гааге, предварительно, нет

13:32 30.11.2019 (обновлено: 13:33 30.11.2019)
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© AP Photo / Phil NijhuisНападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
© AP Photo / Phil Nijhuis
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Среди пострадавших от нападения с ножом в нидерландском городе Гаага, предварительно, нет российских граждан, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина.
"На данный момент среди пострадавших российских граждан нет", - сказала представитель дипмиссии.
Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц Гааги. Уточнялось, что полиция разыскивает нападавшего, смуглого мужчину 45-50 лет, одетого в черное. В результате инцидента пострадали три человека, все они несовершеннолетние.
Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
29 ноября, 17:59
Серия нападений в столице Англии. Лондонский мост закрыт, есть жертвы
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