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Война в Сирии
2019-11-30T13:28+0300
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РИА Новости

В Сирии завершилось двенадцатое российско-турецкое патрулирование

13:28 30.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двенадцатое совместное российско-турецкое патрулирование границы завершилось в Сирии, сообщили в Минобороны России.
"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование восточной части сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении в субботу.
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Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 50 километров за время около двух часов и вернулся в исходный пункт.
Отмечается, что совместный патруль прошел через несколько сирийских населенных пунктов. "Это было двенадцатое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы", - уточняется в сообщении.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.
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Война в СирииБронеавтомобиль "Тигр"БТР-80ТурцияСирияРоссияВ мире
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