В Сирии завершилось двенадцатое российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двенадцатое совместное российско-турецкое патрулирование границы завершилось в Двенадцатое совместное российско-турецкое патрулирование границы завершилось в Сирии , сообщили в Минобороны России.

"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование восточной части сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении в субботу.

Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 50 километров за время около двух часов и вернулся в исходный пункт.

Отмечается, что совместный патруль прошел через несколько сирийских населенных пунктов. "Это было двенадцатое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы", - уточняется в сообщении.