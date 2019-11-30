В Сирии завершилось двенадцатое российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двенадцатое совместное российско-турецкое патрулирование границы завершилось в Сирии, сообщили в Минобороны России.
"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование восточной части сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении в субботу.
Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 50 километров за время около двух часов и вернулся в исходный пункт.
Отмечается, что совместный патруль прошел через несколько сирийских населенных пунктов. "Это было двенадцатое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы", - уточняется в сообщении.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.
23 октября, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии