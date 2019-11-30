СК подтвердил задержание первого замглавы СУСК по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Следственный комитет подтвердил информацию о задержании первого замглавы СУСК по Следственный комитет подтвердил информацию о задержании первого замглавы СУСК по Свердловской области Михаила Бусылко по обвинению в получении взятки.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Бусылко задержан за взятку в 18 миллионов рублей от адвоката за прекращение дела. По данным источника, в настоящее время Бусылко находится в изоляторе временного содержания. В УФСБ по Свердловской области эту информацию пока не комментируют.

"Центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката адвокатской палаты Владимирской области. Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки), а второму фигуранту - по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении СК РФ.

Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", уточняет СК.

Следователи СК России намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.