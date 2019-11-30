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РИА Новости

В Росгидромете рассказали, какая погода ждет москвичей в декабре

13:18 30.11.2019 (обновлено: 14:11 30.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСнег
Снег
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Декабрь в Москве может повторить погодный сценарий осени, считает руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По словам синоптика, в целом месяц будет довольно теплым, однако это не значит, что зимы в столице совсем не будет. В частности, москвичей ждут как снег, так и "волны потепления".
"Холодных затоков с востока мы не ожидаем", — пояснил Варакин в комментарии "Российской газете".
Он отметил, что устойчивая отрицательная температура должна установиться к 15-20 декабря. К тому же времени может сформироваться и "устойчивый снежный покров".
Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в начале декабря москвичей ждет похолодание — в первый день календарной зимы дневная температура составит один-три градуса ниже нуля, возможен гололед. Однако уже 5 декабря синоптики прогнозируют потепление.
Зимний Санкт-Петербург
20 ноября, 05:50
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
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Юрий ВаракинРоман ВильфандГидрометцентрРосгидрометМоскваОбщество
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