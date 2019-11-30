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РИА Новости

Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова открыли ГУМ-каток

16:59 30.11.2019 (обновлено: 17:21 30.11.2019)
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На Красной площади торжественно открыли ГУМ-каток. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала отрывок из нового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Вместе с ней на лед вышла обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.
О том, что еще интересного было на катке в самом центре Москвы, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Шоу потрясающее. Навка прекрасна. Было очень холодно на них смотреть в таких платьицах, но при этом фигуристы продемонстрировали настоящий профессионализм", — делится впечатлениями Алиса, которая пришла на каток вместе с шестилетней дочкой Мией.

Оказалось, что девочка давно мечтает стать знаменитой фигуристкой, как Татьяна Навка.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
1 из 16

"Шоу потрясающее. Навка прекрасна. Было очень холодно на них смотреть в таких платьицах, но при этом фигуристы продемонстрировали настоящий профессионализм", — делится впечатлениями Алиса, которая пришла на каток вместе с шестилетней дочкой Мией.

Оказалось, что девочка давно мечтает стать знаменитой фигуристкой, как Татьяна Навка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Над мюзиклом на льду работают уже девять месяцев.

"У нас есть еще много сюрпризов. Все не буду раскрывать", — рассказала Татьяна Навка.

Известно, что в нем поют и озвучивают героев многие звезды, в том числе Ани Лорак, Александр Панайотов, Филипп Киркоров и даже шоумен Гарик Харламов.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
2 из 16

Над мюзиклом на льду работают уже девять месяцев.

"У нас есть еще много сюрпризов. Все не буду раскрывать", — рассказала Татьяна Навка.

Известно, что в нем поют и озвучивают героев многие звезды, в том числе Ани Лорак, Александр Панайотов, Филипп Киркоров и даже шоумен Гарик Харламов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Сегодня когда я каталась, то почувствовала себя настоящей принцессой. Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я очень благодарна за то, что меня пригласили выступать", — призналась Алина Загитова.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
3 из 16

"Сегодня когда я каталась, то почувствовала себя настоящей принцессой. Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я очень благодарна за то, что меня пригласили выступать", — призналась Алина Загитова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Я давно мечтала, чтобы такая юная и талантливая фигуристка приняла участие в моем шоу. Поэтому, когда встал вопрос о главной роли Спящей красавицы, кто как не Алиночка смог бы справиться с этой задачей", — заметила Татьяна Навка.

Фигуристки Татьяна Навка Алина Загитова
4 из 16

"Я давно мечтала, чтобы такая юная и талантливая фигуристка приняла участие в моем шоу. Поэтому, когда встал вопрос о главной роли Спящей красавицы, кто как не Алиночка смог бы справиться с этой задачей", — заметила Татьяна Навка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Зрители волновались, тепло ли актерам. Хотя на улице была плюсовая температура, что облегчило задачу фигуристам, все же они надели специальные термокомбинезоны под костюмы.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
5 из 16

Зрители волновались, тепло ли актерам. Хотя на улице была плюсовая температура, что облегчило задачу фигуристам, все же они надели специальные термокомбинезоны под костюмы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В этом году темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы "Спокойной ночи, малыши!".

Передаче исполнилось 55 лет.

Татьяна Навка сказала, что ее любимый персонаж — Хрюша, а Алине Загитовой больше всех нравится Степашка.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
6 из 16

В этом году темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы "Спокойной ночи, малыши!".

Передаче исполнилось 55 лет.

Татьяна Навка сказала, что ее любимый персонаж — Хрюша, а Алине Загитовой больше всех нравится Степашка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетители фотографировались на фоне тематических стендов, общались с персонажами из передачи "Спокойной ночи, малыши!" и ели шоколадные конфеты.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
7 из 16

Посетители фотографировались на фоне тематических стендов, общались с персонажами из передачи "Спокойной ночи, малыши!" и ели шоколадные конфеты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Или ездили на карусели с лошадками — как актриса Ксения Алферова.

Актриса Ксения Алферова на карусели у ГУМ-Катка на Красной площади.
8 из 16

Или ездили на карусели с лошадками — как актриса Ксения Алферова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Катайтесь и заряжайтесь нашей энергией", — пригласила всех зрителей на лед Татьяна Навка.

Для тех, у кого нет коньков, предусмотрен прокат с теплыми и комфортными раздевалками.

Подходящий размер найдется для всех.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
9 из 16

"Катайтесь и заряжайтесь нашей энергией", — пригласила всех зрителей на лед Татьяна Навка.

Для тех, у кого нет коньков, предусмотрен прокат с теплыми и комфортными раздевалками.

Подходящий размер найдется для всех.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Калинников

"Я так согреваюсь", — объяснил выбор необычного головного убора в рождественском стиле глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

У кого не было такого колпака, мог посидеть в теплом кафе, выпить горячий чай с медом и имбирем, а также перекусить блинами, пончиками или хот-догом.

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время открытия ГУМ-Катка на Красной площади.
10 из 16

"Я так согреваюсь", — объяснил выбор необычного головного убора в рождественском стиле глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

У кого не было такого колпака, мог посидеть в теплом кафе, выпить горячий чай с медом и имбирем, а также перекусить блинами, пончиками или хот-догом.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Максим Блинов

Посетителям предлагали теплые пледы, в которых уютно под дождем было тем, кто не умеет кататься.

Посетительница вместе с собакой на открытии ГУМ-катка на Красной площади
11 из 16

Посетителям предлагали теплые пледы, в которых уютно под дождем было тем, кто не умеет кататься.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица помогала стоять на льду семилетнему сыну. Рядом с ними был фитнес-тренер Руслан Панов, который в прошлом году сделал ей предложение прямо на сцене театра.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
12 из 16

Актриса Екатерина Шпица помогала стоять на льду семилетнему сыну. Рядом с ними был фитнес-тренер Руслан Панов, который в прошлом году сделал ей предложение прямо на сцене театра.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А Андрей Бурковский, известный по скетч-шоу "Даешь молодежь!" и сериалу "Кухня", привел на каток супругу Ольгу и сына Максима.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
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А Андрей Бурковский, известный по скетч-шоу "Даешь молодежь!" и сериалу "Кухня", привел на каток супругу Ольгу и сына Максима.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

"Давай, покажем, как быстро мы умеем кататься", — попросила у мамы трехлетняя Лиза.

Она не обращала внимания на сильный дождь, который пошел вскоре после окончания шоу.

"Второй раз приезжаем на ГУМ-каток. Впервые здесь были в прошлом году, 1 января. Это самый лучший каток и самый яркий — по-другому и не скажешь", — пояснила мама Лизы Елена.

Девочка и мама на открытии ГУМ-Катка
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"Давай, покажем, как быстро мы умеем кататься", — попросила у мамы трехлетняя Лиза.

Она не обращала внимания на сильный дождь, который пошел вскоре после окончания шоу.

"Второй раз приезжаем на ГУМ-каток. Впервые здесь были в прошлом году, 1 января. Это самый лучший каток и самый яркий — по-другому и не скажешь", — пояснила мама Лизы Елена.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Кроме родителей, начинающим фигуристам помогали инструкторы, а также специальные "ассистенты" — пингвины, панды и белые медведи.

Инструктор на открытии ГУМ-Катка
15 из 16

Кроме родителей, начинающим фигуристам помогали инструкторы, а также специальные "ассистенты" — пингвины, панды и белые медведи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Хотя до Нового года еще месяц, праздничное настроение на ГУМ-катке уже создают разноцветные фонарики, украшенные елки, музыка,
вкусное угощение и, конечно же, идеальный лед и острые коньки.

Девочка и мама на открытии ГУМ-Катка
16 из 16

Хотя до Нового года еще месяц, праздничное настроение на ГУМ-катке уже создают разноцветные фонарики, украшенные елки, музыка,
вкусное угощение и, конечно же, идеальный лед и острые коньки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Спортсмены и команды
Алина Загитова
КультураСтиль жизниПетр ЧернышевАлександр ПанайотовТатьяна НавкаГарик Харламов (Игорь)ГУМ
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