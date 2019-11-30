Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова открыли ГУМ-каток

"Шоу потрясающее. Навка прекрасна. Было очень холодно на них смотреть в таких платьицах, но при этом фигуристы продемонстрировали настоящий профессионализм", — делится впечатлениями Алиса, которая пришла на каток вместе с шестилетней дочкой Мией.

Оказалось, что девочка давно мечтает стать знаменитой фигуристкой, как Татьяна Навка.