Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова открыли ГУМ-каток

"Шоу потрясающее. Навка прекрасна. Было очень холодно на них смотреть в таких платьицах, но при этом фигуристы продемонстрировали настоящий профессионализм", — делится впечатлениями Алиса, которая пришла на каток вместе с шестилетней дочкой Мией.
Оказалось, что девочка давно мечтает стать знаменитой фигуристкой, как Татьяна Навка.
"Шоу потрясающее. Навка прекрасна. Было очень холодно на них смотреть в таких платьицах, но при этом фигуристы продемонстрировали настоящий профессионализм", — делится впечатлениями Алиса, которая пришла на каток вместе с шестилетней дочкой Мией.
Оказалось, что девочка давно мечтает стать знаменитой фигуристкой, как Татьяна Навка.
Над мюзиклом на льду работают уже девять месяцев.
"У нас есть еще много сюрпризов. Все не буду раскрывать", — рассказала Татьяна Навка.
Известно, что в нем поют и озвучивают героев многие звезды, в том числе Ани Лорак, Александр Панайотов, Филипп Киркоров и даже шоумен Гарик Харламов.
Над мюзиклом на льду работают уже девять месяцев.
"У нас есть еще много сюрпризов. Все не буду раскрывать", — рассказала Татьяна Навка.
Известно, что в нем поют и озвучивают героев многие звезды, в том числе Ани Лорак, Александр Панайотов, Филипп Киркоров и даже шоумен Гарик Харламов.
"Сегодня когда я каталась, то почувствовала себя настоящей принцессой. Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я очень благодарна за то, что меня пригласили выступать", — призналась Алина Загитова.
"Сегодня когда я каталась, то почувствовала себя настоящей принцессой. Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я очень благодарна за то, что меня пригласили выступать", — призналась Алина Загитова.
"Я давно мечтала, чтобы такая юная и талантливая фигуристка приняла участие в моем шоу. Поэтому, когда встал вопрос о главной роли Спящей красавицы, кто как не Алиночка смог бы справиться с этой задачей", — заметила Татьяна Навка.
"Я давно мечтала, чтобы такая юная и талантливая фигуристка приняла участие в моем шоу. Поэтому, когда встал вопрос о главной роли Спящей красавицы, кто как не Алиночка смог бы справиться с этой задачей", — заметила Татьяна Навка.
Зрители волновались, тепло ли актерам. Хотя на улице была плюсовая температура, что облегчило задачу фигуристам, все же они надели специальные термокомбинезоны под костюмы.
Зрители волновались, тепло ли актерам. Хотя на улице была плюсовая температура, что облегчило задачу фигуристам, все же они надели специальные термокомбинезоны под костюмы.
В этом году темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы "Спокойной ночи, малыши!".
Передаче исполнилось 55 лет.
Татьяна Навка сказала, что ее любимый персонаж — Хрюша, а Алине Загитовой больше всех нравится Степашка.
В этом году темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы "Спокойной ночи, малыши!".
Передаче исполнилось 55 лет.
Татьяна Навка сказала, что ее любимый персонаж — Хрюша, а Алине Загитовой больше всех нравится Степашка.
Посетители фотографировались на фоне тематических стендов, общались с персонажами из передачи "Спокойной ночи, малыши!" и ели шоколадные конфеты.
Посетители фотографировались на фоне тематических стендов, общались с персонажами из передачи "Спокойной ночи, малыши!" и ели шоколадные конфеты.
Или ездили на карусели с лошадками — как актриса Ксения Алферова.
Или ездили на карусели с лошадками — как актриса Ксения Алферова.
"Катайтесь и заряжайтесь нашей энергией", — пригласила всех зрителей на лед Татьяна Навка.
Для тех, у кого нет коньков, предусмотрен прокат с теплыми и комфортными раздевалками.
Подходящий размер найдется для всех.
"Катайтесь и заряжайтесь нашей энергией", — пригласила всех зрителей на лед Татьяна Навка.
Для тех, у кого нет коньков, предусмотрен прокат с теплыми и комфортными раздевалками.
Подходящий размер найдется для всех.
"Я так согреваюсь", — объяснил выбор необычного головного убора в рождественском стиле глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
У кого не было такого колпака, мог посидеть в теплом кафе, выпить горячий чай с медом и имбирем, а также перекусить блинами, пончиками или хот-догом.
"Я так согреваюсь", — объяснил выбор необычного головного убора в рождественском стиле глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
У кого не было такого колпака, мог посидеть в теплом кафе, выпить горячий чай с медом и имбирем, а также перекусить блинами, пончиками или хот-догом.
Посетителям предлагали теплые пледы, в которых уютно под дождем было тем, кто не умеет кататься.
Посетителям предлагали теплые пледы, в которых уютно под дождем было тем, кто не умеет кататься.
Актриса Екатерина Шпица помогала стоять на льду семилетнему сыну. Рядом с ними был фитнес-тренер Руслан Панов, который в прошлом году сделал ей предложение прямо на сцене театра.
Актриса Екатерина Шпица помогала стоять на льду семилетнему сыну. Рядом с ними был фитнес-тренер Руслан Панов, который в прошлом году сделал ей предложение прямо на сцене театра.
А Андрей Бурковский, известный по скетч-шоу "Даешь молодежь!" и сериалу "Кухня", привел на каток супругу Ольгу и сына Максима.
А Андрей Бурковский, известный по скетч-шоу "Даешь молодежь!" и сериалу "Кухня", привел на каток супругу Ольгу и сына Максима.
"Давай, покажем, как быстро мы умеем кататься", — попросила у мамы трехлетняя Лиза.
Она не обращала внимания на сильный дождь, который пошел вскоре после окончания шоу.
"Второй раз приезжаем на ГУМ-каток. Впервые здесь были в прошлом году, 1 января. Это самый лучший каток и самый яркий — по-другому и не скажешь", — пояснила мама Лизы Елена.
"Давай, покажем, как быстро мы умеем кататься", — попросила у мамы трехлетняя Лиза.
Она не обращала внимания на сильный дождь, который пошел вскоре после окончания шоу.
"Второй раз приезжаем на ГУМ-каток. Впервые здесь были в прошлом году, 1 января. Это самый лучший каток и самый яркий — по-другому и не скажешь", — пояснила мама Лизы Елена.
Кроме родителей, начинающим фигуристам помогали инструкторы, а также специальные "ассистенты" — пингвины, панды и белые медведи.
Кроме родителей, начинающим фигуристам помогали инструкторы, а также специальные "ассистенты" — пингвины, панды и белые медведи.
Хотя до Нового года еще месяц, праздничное настроение на ГУМ-катке уже создают разноцветные фонарики, украшенные елки, музыка,
вкусное угощение и, конечно же, идеальный лед и острые коньки.
Хотя до Нового года еще месяц, праздничное настроение на ГУМ-катке уже создают разноцветные фонарики, украшенные елки, музыка,
вкусное угощение и, конечно же, идеальный лед и острые коньки.