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РИА Новости

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы

12:51 30.11.2019 (обновлено: 19:48 30.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.

"Хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", — говорится в сообщении МИД.

Представители ведомства добавили, что чешские партнеры не в первый раз допускают подобный сбой в ходе оформительских процедур.
"Чехи по официальным каналам признают свою ответственность", — отметили в министерстве.
Делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном проводила в России переговоры и должна была завершить их 29 ноября. На 27 ноября был запланирован перелет в Казань, где делегацию ждали татарстанские партнеры, однако чешскому борту отказали в вылете из Москвы. Делегация провела десять часов в аэропорту, после чего Томан решил прервать поездку и вернуться в Прагу.
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Евразийский экономический союзМИД РФЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кто-то что-то понял??? Какая таможня при перелете уже из Москвы в Казань??? МИД не признает Татарстан Россией?
30 ноября, 13:03
Von Stirliz
7013112132
Так с гостями не поступают
30 ноября, 13:56
226909
424002132
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