В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В гостинице на Ботанической улице произошел конфликт между постояльцами", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, в ходе ссоры один из ее участников начал стрелять и ранил одного человека. Пострадавшему в настоящее время оказывается медицинская помощь.
Подозреваемый с места событий скрылся, его разыскивает полиция.
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