В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

"В гостинице на Ботанической улице произошел конфликт между постояльцами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе ссоры один из ее участников начал стрелять и ранил одного человека. Пострадавшему в настоящее время оказывается медицинская помощь.