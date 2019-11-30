Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Так, в соцсетях стало появляться все больше фото девушек с измененной формой губ — после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает неровные, "угловатые" очертания.
Гонт пояснила, что если процедура проводится в условиях специально оборудованного кабинета, она является безболезненной и не представляет опасности для здоровья. Спустя время необычные губы возвращаются к естественному виду.
Однако, по мнению косметолога, чаще всего такие странные процедуры проводят люди, не имеющие отношения к медицине. В этом случае клиенты могут столкнуться с негативными последствиями. Гонт пояснила, что у аллергиков и людей, имеющих проблемы с иммунитетом, в результате такой манипуляции могут остаться шрамы из-за образования рубцовой ткани.
"В здравом уме за это, наверное, ни один врач не возьмется, потому что наша задача как раз таки нести и пропагандировать красоту и эстетику. А вот люди, которые далеки от медицины и эстетики, зарабатывают только деньги. Это их удел — уродовать людей", — отметила Гонт.
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