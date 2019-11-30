Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".

Так, в соцсетях стало появляться все больше фото девушек с измененной формой губ — после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает неровные, "угловатые" очертания.

Гонт пояснила, что если процедура проводится в условиях специально оборудованного кабинета, она является безболезненной и не представляет опасности для здоровья. Спустя время необычные губы возвращаются к естественному виду.

Однако, по мнению косметолога, чаще всего такие странные процедуры проводят люди, не имеющие отношения к медицине. В этом случае клиенты могут столкнуться с негативными последствиями. Гонт пояснила, что у аллергиков и людей, имеющих проблемы с иммунитетом, в результате такой манипуляции могут остаться шрамы из-за образования рубцовой ткани.