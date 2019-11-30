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РИА Новости

СК возбудил дело после крушения вертолета под Новороссийском

12:25 30.11.2019 (обновлено: 15:50 30.11.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после крушения частного вертолета Robinson R66 и гибели пилота близ новороссийского поселка Абрау-Дюрсо, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СКР.
Ранее источник в экстренных службах региона рассказал агентству о падении в пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо частного вертолета Робинсон R66.
"Возбуждено уголовное дело... по факту падения вертолета Robinson... в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края. По признакам преступления... "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"... Погиб пилот", - говорится в сообщении.
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