СК возбудил дело после крушения вертолета под Новороссийском

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело завели после крушения частного вертолета Robinson R66 и гибели пилота близ новороссийского поселка Уголовное дело завели после крушения частного вертолета Robinson R66 и гибели пилота близ новороссийского поселка Абрау-Дюрсо , сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СКР

Ранее источник в экстренных службах региона рассказал агентству о падении в пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо частного вертолета Робинсон R66.

"Возбуждено уголовное дело... по факту падения вертолета Robinson... в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края. По признакам преступления... "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"... Погиб пилот", - говорится в сообщении.