В России прокомментировали передачу из Украины останков погибших в ВОВ

НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 30 ноя - РИА Новости, Андреев Алексей. Работа по возвращению останков погибших в годы Великой Отечественной войны солдат между Россией и Украиной будет продолжена, заявил в субботу журналистам советник по международному сотрудничеству Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти защитников отечества Антон Торгашев.
Останки семи военнослужащих Красной Армии были переданы в субботу, 30 ноября, Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка в Белгородской области "Поисковому движению России".
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"Для нас данное событие очень значимое. В первый раз такое большое количество солдат перевозится с территории Украины для захоронения на свою малую родину в Россию. Данное сотрудничество будет продолжено, в том числе и в следующем году. Ни один еще солдат вернется домой", - сказал Торгашев.
После церемонии передачи останки красноармейцев повезли в Московскую область, где в воскресенье, 1 декабря, на Федеральном мемориальном кладбище министерства обороны РФ "Поисковое движение России" передаст их родственникам и представителям своих региональных отделений для захоронения на малой родине.