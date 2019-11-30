В России прокомментировали передачу из Украины останков погибших в ВОВ

"Для нас данное событие очень значимое. В первый раз такое большое количество солдат перевозится с территории Украины для захоронения на свою малую родину в Россию. Данное сотрудничество будет продолжено, в том числе и в следующем году. Ни один еще солдат вернется домой", - сказал Торгашев.