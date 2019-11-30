Москва не видит угроз для Договора об Антарктике, заявил Лавров

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не видит признаков того, что Договор об Антарктике будет подвергаться испытаниям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1".
"Думаю, что ни у кого нет настроения подрывать этот Договор. Мы не наблюдаем каких-либо признаков того, что Договор будет подвергаться испытаниям", - сказал глава МИД России, отвечая на вопрос о гарантии относительно продолжения работы Договора об Антарктике.
Ранее МИД РФ сообщал, что в Праге 1-11 июля состоялось 42-е Консультативное совещание по Договору об Антарктике. В ходе совещания "был рассмотрен широкий круг вопросов функционирования Системы Договора об Антарктике и регулирования деятельности в данном регионе, в том числе проведения научных исследований, управления воздушными операциями, регламентации туристической и иной неправительственной деятельности".