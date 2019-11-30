Москва не видит угроз для Договора об Антарктике, заявил Лавров

"Думаю, что ни у кого нет настроения подрывать этот Договор. Мы не наблюдаем каких-либо признаков того, что Договор будет подвергаться испытаниям", - сказал глава МИД России, отвечая на вопрос о гарантии относительно продолжения работы Договора об Антарктике.