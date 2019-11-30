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РИА Новости

Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне

12:05 30.11.2019
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© Официальный сайт "Поискового движения России"Поисковики провели мероприятия в честь 75-летия освобождения Новгорода
Поисковики провели мероприятия в честь 75-летия освобождения Новгорода
© Официальный сайт "Поискового движения России"
НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 30 ноя - РИА Новости. Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.
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Останки семи военнослужащих РККА были найдены и эксгумированы в 2018-2019 годах Всеукраинской общественной организацией "Союз "Народная память" в ходе поисковых военно-исторических экспедиций.
Торжественная передача останков состоялась утром в субботу на границе Украины и России, на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Останки принимали члены Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России".
Председатель Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" Ярослав Жилкин передал российским поисковикам документы и личные вещи найденных военнослужащих. "Мне выпала честь проводить в последний путь семерых военнослужащих...", - сказал он на церемонии передачи. По его словам, украинским поисковикам предстоит еще много работы.
По словам руководителя белгородского регионального отделения "Поискового движения России" Ивана Андреева, российские и украинские поисковики неоднократно передавали друг другу останки павших в годы войны солдат.
"Это первый раз такое количество останков нам передают. И они найдены в разных регионах Украины. Если раньше к нам выходили на связь местные поисковые организации и говорили, что есть возможность передать останки опознанного солдата, то теперь это на государственном уровне как со стороны России, так и Украины, передает останки их головная поисковая организация "Союз "Народная память", - сказал он РИА Новости.
"Всего наши передали за этот период времени 40 человек на Украину, а также со стороны Украины переданы порядка 160 человек", - сообщил журналистам советник по международному сотрудничеству общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти защитников отечества Антон Торгашев.
С помощью экспертиз вкладышей личных опознавательных знаков поисковикам удалось установить имена погибших воинов. Возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области были эксгумированы красноармеец Воронкин Кирилл Петрович, 1918 года рождения, уроженец Пензенской области, красноармеец Шишканов Василий Иванович, 1918 года рождения, уроженец Сталинградской области, красноармеец Шевченко Павел Петрович, 1914 года рождения, уроженец Сталинградской области, Фомичев Матвей Кузьмич, 1920 года рождения, уроженец Тульской области, красноармеец Задонский Тимофей Андреевич, вероятно - 1911 года рождения, уроженец Московской области.
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По данным "Поискового движения России", удалось установить родственников пяти военнослужащих.
После церемонии передачи останки красноармейцев повезли в Московскую область, где в воскресенье, 1 декабря, на Федеральном мемориальном кладбище министерства обороны РФ "Поисковое движение России" передаст их родственникам и представителям своих региональных отделений для захоронения на малой родине.
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Красная армия (РККА)Поисковое движение РоссииВторая мировая война (1939-1945)РоссияУкраинаОбщество
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