В Киеве взорвали отделение Ощадбанка

КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Двое неизвестных взорвали утром в субботу отделение Двое неизвестных взорвали утром в субботу отделение Ощадбанка в Днепровском районе Киева , разрушена витрина и часть интерьера банка, вокруг здания разлетелись денежные купюры, сообщило издание "Информатор"

"Взрыв случился около 4.10 (5.10 мск - ред.). По имеющейся информации у правоохранителей, к преступлению причастны двое мужчин. Предварительно, эпицентр взрывной волны шел от банкомата, который, скорее всего, и был целью злоумышленников. Но детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделение: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу", - пишет издание.

Отмечается, что в десяти метрах от банка прямо на газоне лежало множество купюр номиналом 100 гривен. В Киеве ввели полицейскую операцию "Сирена". По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

На месте работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Позднее в пресс-службе Национальной полиции Киева подтвердили факт происшествия. "По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат. Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается", - сообщается на сайте.