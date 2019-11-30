Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров попрощался с одной из самых сильных участниц шоу "Голос" Миланой Рахмановой, которая была участницей его команды, на этапе поединков.

Вместе с Антоном Токаревым (тоже участник из команды солиста "Ленинград", — Прим.ред.) она исполнила песню Survivor американской группы Destiny’s Child, после чего наставник должен был решить, кто проходит в следующих тур проекта "Голос".

Как можно было поставить моих любимчиков в Сережиной команде Милану и Антона вместе, — прокомментировала Полина Гагарина, — Это какие-то бриллианты. Это ужасно, ребята, что кому-то из вас придется уйти.

Тем не менее, наставнику необходимо было принять решение.

Милана состоявшийся артист, поэтому я выбираю Антона, — объвил Шнуров, — Ты правда можешь все сама.

Выбывшая участница заявила, что и так считает себя "победителем", и покинула проект в хорошем настроении.