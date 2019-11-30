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РИА Новости

В Китае запретят использовать ИИ для создания фейковых новостей

11:48 30.11.2019 (обновлено: 15:23 30.11.2019)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости. Власти Китая намерены ввести новые правила, запрещающие использовать технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности для создания аудиовизуального контента, подпадающего под определение фейковых новостей, говорится на сайте управления по контролю за киберпространством в Китае.
Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года, они предусматривают запрет на использование новейших технологий для производства, распространения и трансляции фейковых новостей и будут касаться как провайдеров услуг аудио и видеоинформации, так и пользователей.
Отмечается, что лица и организации, занимающиеся производством и распространением выдуманного контента, созданного при помощи технологий искусственного интеллекта или виртуальной реальности, должны всегда помечать, что их продукт не является правдивой новостью.
Все провайдеры аудио визуальной информации, а также СМИ и медиаплатформы, имеющие мобильные приложения и другие информационные сервисы, использующие в своей работе аудио и видео материалы, должны тщательно их проверять на достоверность перед публикацией, а в случае выявления фейковой новости уже после публикации её следует немедленно удалить или же пометить, что она не соответствует действительности и сообщить в соответствующие органы контроля.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
6 ноября, 13:53
Волин прокомментировал идею реестра распространителей фейковых новостей
Нарушение правил будет расцениваться как уголовное преступление, однако управление пока не уточняет, какая мера пресечения будет применяться в отношении нарушителей.
В управлении подчеркнули, что создание фейков при помощи новейших технологий может создать угрозу национальной безопасности и нарушить права как частных лиц, так и организаций.
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Искусственный интеллектКитайВ мире
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