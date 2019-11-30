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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Иордании и Ливана

11:28 30.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 600 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 614 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 217 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202)", - говорится в тексте бюллетеня.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулось два беженца. За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов (ВОП).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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28 ноября, 08:58Война в Сирии
Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
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Война в СириибеженцыИсламское государствоСирияИорданияЛиван
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