В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 614 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 217 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202)", - говорится в тексте бюллетеня.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулось два беженца. За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов (ВОП).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.