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РИА Новости

В Москве клиенты угнали автомобиль у таксиста

11:17 30.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице Москвы
Автомобиль такси на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль такси на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Москве введен план "Перехват" по поиску злоумышленников, угнавших такси в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По предварительной информации, около 07.00 в полицию обратился водитель такси, который подвозил двух человек. По его словам, в районе улицы Шелепихинская он вышел из автомобиля, чтобы зайти в магазин. Во время его отсутствия клиенты завели машину и скрылись.
В настоящее время введен план "Перехват" для поиска злоумышленников.
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