В Москве клиенты угнали автомобиль у таксиста

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Москве введен план "Перехват" по поиску злоумышленников, угнавших такси в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По предварительной информации, около 07.00 в полицию обратился водитель такси, который подвозил двух человек. По его словам, в районе улицы Шелепихинская он вышел из автомобиля, чтобы зайти в магазин. Во время его отсутствия клиенты завели машину и скрылись.
В настоящее время введен план "Перехват" для поиска злоумышленников.