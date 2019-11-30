В Москве клиенты угнали автомобиль у таксиста

По предварительной информации, около 07.00 в полицию обратился водитель такси, который подвозил двух человек. По его словам, в районе улицы Шелепихинская он вышел из автомобиля, чтобы зайти в магазин. Во время его отсутствия клиенты завели машину и скрылись.