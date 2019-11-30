В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache

Советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет противника. Сейчас "Оса" стоит на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.