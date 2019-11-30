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РИА Новости

В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache

11:13 30.11.2019 (обновлено: 13:42 30.11.2019)
104738
© РИА НовостиЗенитно-ракетный комплекс "Оса"
Зенитно-ракетный комплекс Оса
© РИА Новости
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователь твиттера @LastDef разместил видео уничтожения американского ударного вертолета AH-64 Apache.
На кадрах видно, как вертолет после попадания ракеты стремительно падает вниз.
Предположительно, атаку на вертолет ВВС Саудовской Аравии осуществили йеменские хуситы с помощью советского зенитного ракетного комплекса "Оса". Ни одна из сторон пока официально не подтвердила случившееся.
Советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет противника. Сейчас "Оса" стоит на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.
Apache — американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире. Активно использовался ВВС США во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.
Хуситы
29 ноября, 11:39
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
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Обсудить 28
Оса (зенитный ракетный комплекс)McDonnell Douglas AH-64 ApacheСаудовская АравияЙеменВ мире
Популярные комментарии
Истерику США по поводу продаж С-400 понимаю. Удовлетворён.
30 ноября, 11:32
Von Stirliz
212510115
Ну что значить американцы не правы (( Когда говорили что старое советское оружие это рухлядь и консервные банки которые не летают и не стреляют ))
30 ноября, 11:59
Vladimir Chawla
14340109
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