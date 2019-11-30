В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователь твиттера @LastDef разместил видео уничтожения американского ударного вертолета AH-64 Apache.
На кадрах видно, как вертолет после попадания ракеты стремительно падает вниз.
Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA— Last Defender (@LastDef) 29 ноября 2019 г.
Предположительно, атаку на вертолет ВВС Саудовской Аравии осуществили йеменские хуситы с помощью советского зенитного ракетного комплекса "Оса". Ни одна из сторон пока официально не подтвердила случившееся.
Советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет противника. Сейчас "Оса" стоит на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.
Apache — американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире. Активно использовался ВВС США во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.
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