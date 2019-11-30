На северо-востоке Москвы пассажирский поезд сбил мужчину

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Пассажирский поезд сбил человека на северо-востоке Москвы, мужчина госпитализирован, сообщили РИА Новости в линейном отделе МВД Москвы на транспорте.
По информации ведомства, около 08.00 поступила информация, что на железнодорожной станции "Северянин" Ярославского направления поезд сообщением "Нижний Новгород – Москва" сбил 32-летнего мужчину.
"Он был доставлен в больницу. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
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