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РИА Новости

На северо-востоке Москвы пассажирский поезд сбил мужчину

11:10 30.11.2019 (обновлено: 11:12 30.11.2019)
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Пассажирский поезд сбил человека на северо-востоке Москвы, мужчина госпитализирован, сообщили РИА Новости в линейном отделе МВД Москвы на транспорте.
По информации ведомства, около 08.00 поступила информация, что на железнодорожной станции "Северянин" Ярославского направления поезд сообщением "Нижний Новгород – Москва" сбил 32-летнего мужчину.
"Он был доставлен в больницу. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
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МВД Москвы на транспортеМоскваПроисшествия
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