Медведев отметил вклад в киноиндустрию режиссера Андрея Хржановского

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем мультипликатора и режиссера Андрея Хржановского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В субботу художнику-мультипликатору, режиссеру, сценаристу и педагогу Андрею Хржановскому исполнилось 80 лет.
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"Смелый экспериментатор, Вы создали уникальный стиль, в котором органично сочетаются анимация и документалистика, живопись, поэзия и музыка. Ваши мультипликационные и игровые фильмы отличают оригинальные художественные решения, глубокий философский смысл", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что к какому бы жанру киноискусства ни обращался Хржановский, его работы всегда становятся настоящим событием. Премьер подчеркнул, что сценарист успешно сочетает творчество и преподавательскую деятельность.