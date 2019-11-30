Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-30T11:39+0300
https://ria.ru/20191130/1561775662.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/21758/72/217587276_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_722fd3ac7677bcb4114afadb52269de4.jpg
РИА Новости

Медведев отметил вклад в киноиндустрию режиссера Андрея Хржановского

11:03 30.11.2019 (обновлено: 11:39 30.11.2019)
155
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВручение XXIII Национальной кинематографической премии "Ника"
Вручение XXIII Национальной кинематографической премии Ника
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем мультипликатора и режиссера Андрея Хржановского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В субботу художнику-мультипликатору, режиссеру, сценаристу и педагогу Андрею Хржановскому исполнилось 80 лет.
Кинопроектор и катушки с фильмами. архивное фото
14 августа 2018, 10:37Культура
Мультипликатор Хржановский презентует в Выборге проект фильма "Нос"
"Смелый экспериментатор, Вы создали уникальный стиль, в котором органично сочетаются анимация и документалистика, живопись, поэзия и музыка. Ваши мультипликационные и игровые фильмы отличают оригинальные художественные решения, глубокий философский смысл", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что к какому бы жанру киноискусства ни обращался Хржановский, его работы всегда становятся настоящим событием. Премьер подчеркнул, что сценарист успешно сочетает творчество и преподавательскую деятельность.
1500002
Обсудить 0
КультураДмитрий МедведевАндрей Хржановский
Рекомендуем
Пригородная электричка
В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды
Писатель Захар Прилепин
Прилепин заявил, что намерен не допустить "майдана"
Александр Титель
Медведев поздравил Александра Тителя с 70-летием
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
В Киеве взорвали отделение Ощадбанка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев рассказал о работе над альбомом "Это я"
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
МЦК установило рекорд по перевозке пассажиров
Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов
Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов
Пожилая женщина занимается на благоустроенной спортивной площадке около улицы Удальцова в Москве
Почти 18 тысяч москвичей приняли участие в проекте "Город спорта"
Церковь на острове Санторини
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Школа
Рособрнадзор узнал, насколько россияне довольны качеством образования
Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров показал интерьер вагона, в котором гастролирует
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества Солнечный город в Нальчике
Васильева готова обсудить с Путиным изучение родных языков в регионах
Писатель Захар Прилепин
Прилепин рассказал, в какой стране переведено больше всего его книг
Поисковики провели мероприятия в честь 75-летия освобождения Новгорода
Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Лента новостейМолния