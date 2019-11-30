Медведев отметил вклад в киноиндустрию режиссера Андрея Хржановского

В субботу художнику-мультипликатору, режиссеру, сценаристу и педагогу Андрею Хржановскому исполнилось 80 лет.

"Смелый экспериментатор, Вы создали уникальный стиль, в котором органично сочетаются анимация и документалистика, живопись, поэзия и музыка. Ваши мультипликационные и игровые фильмы отличают оригинальные художественные решения, глубокий философский смысл", - говорится в телеграмме.